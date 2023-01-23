Al Nassr'da Ronaldo'ya yeni sözleşme!

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, Portekizli yıldızın futbolu kulüpte bırakmasını istiyor.



ESPN'nin haberine göre, Ronaldo Al Nassr'daki mevcut sözleşmesini tamamladığında 40 yaşında olacak. Ronaldo'nun futbolu kulüpte bırakmasını isteyen Al Nassr, yıldız ismin futbola devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme önermeye hazır.



Al Nassr'ın, Ronaldo'nun tecrübesinden Asya futbolu için faydanlanmak istediği için bu düşüncede olduğu aktarıldı.



Ronaldo, Al Nassr'daki ilk maçına Al Ittifak karşısında çıkmıştı. Al Nassr, söz konusu mücadeleyi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.





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