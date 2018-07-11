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Al Hilal'dan sıcak Ricardo Quaresma açıklaması!

Quaresma'nın Beşiktaş'tan Al Hilal'a transfer olacağına dair çıkan haberlere Arap kulübünün başkanı Sami Al Jaber cevap verdi: "Quaresma ile ilgilenmiyoruz!"

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Al Hilal'dan sıcak Ricardo Quaresma açıklaması!
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11 Temmuz 2018 17:05
Ricardo Quaresma'nın Al Hilal tarafından istendiğine dair çıkan haberlere Arap kulübü taraafından açıklama getirildi.

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, "Haberler doğru değil. Transfer dönemine girince her yerde haberler çıkar, bazıları doğru, bazıları değildir. Fakat, Quaresma ile ilgilendiğimize dair çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Al Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un direktifiyle Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istediği ve Beşiktaş'a 10 milyon Euro, Portekizli yıldıza ise yıllık 7 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı.

QUARESMA DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan, Ricardo Quaresma'nın da gelen maaş tekliflerini önemsemediği ve kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istediği öğrenildi. 34 yaşındaki Portekizli yıldızın, yönetime kalmak istediğini ilettiği belirtildi.

Ricardo Quaresma, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 5 gol atıp 12 asist yapmıştı.

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