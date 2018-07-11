QUARESMA DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Ricardo Quaresma'nın Al Hilal tarafından istendiğine dair çıkan haberlere Arap kulübü taraafından açıklama getirildi.Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, "" ifadelerini kullandı.Al Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un direktifiyle Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istediği ve Beşiktaş'a 10 milyon Euro, Portekizli yıldıza ise yıllık 7 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı.Öte yandan, Ricardo Quaresma'nın da gelen maaş tekliflerini önemsemediği ve kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istediği öğrenildi. 34 yaşındaki Portekizli yıldızın, yönetime kalmak istediğini ilettiği belirtildi.Ricardo Quaresma, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 5 gol atıp 12 asist yapmıştı.