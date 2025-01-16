Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al Hilal, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Kingdom Arena'daki maçtan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kalidou Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi ile 45'te penaltı ile 54 ve 65'te Marcos Leonardo, 45+9'da Sergej Milinkovic-Savic, 89. dakikada Abdullah Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulwahed kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 40 puana yükseldi ve liderliğin sürdürdü. Al Fateh, 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Al Hilal, ligin bir sonraki haftasında Al Wahda ile sahasında karşılaşacak. Al Fateh, Damac FC'yi ağırlayacak.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kalidou Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi ile 45'te penaltı ile 54 ve 65'te Marcos Leonardo, 45+9'da Sergej Milinkovic-Savic, 89. dakikada Abdullah Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulwahed kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 40 puana yükseldi ve liderliğin sürdürdü. Al Fateh, 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Al Hilal, ligin bir sonraki haftasında Al Wahda ile sahasında karşılaşacak. Al Fateh, Damac FC'yi ağırlayacak.