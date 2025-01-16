Al Hilal, yoluna 9 golle devam ediyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, sahasında Al Fateh'i 9-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal, yoluna 9 golle devam ediyor!
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16 Ocak 2025 20:18
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al Hilal, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Kingdom Arena'daki maçtan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kalidou Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi ile 45'te penaltı ile 54 ve 65'te Marcos Leonardo, 45+9'da Sergej Milinkovic-Savic, 89. dakikada Abdullah Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulwahed kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal, 40 puana yükseldi ve liderliğin sürdürdü. Al Fateh, 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Al Hilal, ligin bir sonraki haftasında Al Wahda ile sahasında karşılaşacak. Al Fateh, Damac FC'yi ağırlayacak.

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