Ajdin Hasic, Beşiktaş'ı umutlandırdı

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde sözleşme yapıp Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, yükselen form grafiği ile teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürdü.
Son üç karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Hasic, 1 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.
Gelecek sezon yeniden kiralık gönderilmesi planlanan 18 yaşındaki futbolcunun durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Son üç karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Hasic, 1 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.
Gelecek sezon yeniden kiralık gönderilmesi planlanan 18 yaşındaki futbolcunun durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.