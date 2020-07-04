Ajdin Hasic, Beşiktaş'ı umutlandırdı

Beşiktaş'ın, Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, performansıyla umut veriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Ajdin Hasic, Beşiktaş'ı umutlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2020 12:08
Beşiktaş'ın ara transferin son gününde sözleşme yapıp Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, yükselen form grafiği ile teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürdü.

Son üç karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Hasic, 1 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.

Gelecek sezon yeniden kiralık gönderilmesi planlanan 18 yaşındaki futbolcunun durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için