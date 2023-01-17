Ahmet İlhan Özek: 'Alt sıralardan uzaklaşacağız'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, sıralamada hak etmedikleri yerden bir an önce uzaklaşacaklarını bildirdi.
Ahmet İlhan Özek, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek tekrar 3 puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan üç puanla ayrılmasını bildik." dedi.
Devre arasında kadroya katılan oyuncuların takıma katkı yaptığını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, "Güçlü bir ekip olduk. Cuma günü Sakarya deplasmanından da 3 puanla dönüp güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız." diye konuştu.
Ahmet İlhan Özek, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek tekrar 3 puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan üç puanla ayrılmasını bildik." dedi.
Devre arasında kadroya katılan oyuncuların takıma katkı yaptığını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, "Güçlü bir ekip olduk. Cuma günü Sakarya deplasmanından da 3 puanla dönüp güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız." diye konuştu.
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