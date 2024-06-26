Afyonkarahisar'da 24 yıl sonra bir ilk

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde, 24 yıl sonra yeniden Karaadilli Yağlı Güreşleri düzenlendi.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun katkılarıyla, Karaadilli Kültür Yaşatma Derneği ve Karaadilli Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen güreşlerin açılışında konuşan Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, organizasyonda 10 başpehlivanın yer aldığını söyledi.



Şahin, organizasyonu ilerleyen yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da geride kalan yıllarda beldede geleneksel olarak yapılan organizasyonun, 24 yıl sonra yeniden başlamasının sevindirici olduğuna dikkati çekti.



Güreşlere, çeşitli boylarda 284 pehlivan katıldı.





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