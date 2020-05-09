Adnan Dalgakıran: "Futbolcuların etkilenmemesi imkansız"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
Adnan Dalgakıran: 'Futbolcuların etkilenmemesi imkansız'
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09 Mayıs 2020 18:32
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu maddi sorunlardan profesyonel futbolcuların etkilenmemesinin düşünülemeyeceğini söyledi.

Dalgakıran, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, salgının her alanda ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil. Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken, insan sağlığından sonra en önemli konu, eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken, profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez."

TFF ile UEFA'nın önce insan sağlığı, sonra da kulüplerin varlıklarını nasıl sürdürebileceğine odaklanması gerektiğini aktaran Dalgakıran, "Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığını bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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