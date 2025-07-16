16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Adem Bona'dan NBA Yaz Ligi'nde dikkat çeken performans!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.

calendar 16 Temmuz 2025 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adem Bona'dan NBA Yaz Ligi'nde dikkat çeken performans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.

Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.

76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.