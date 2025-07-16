Adem Bona'dan NBA Yaz Ligi'nde dikkat çeken performans!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.
Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.
76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.
Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.
76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.