Adebayor emeklilik kararını açıkladı

Yolu bir dönem ülkemizden de geçen 39 yaşındaki Emmanuel Adebayor emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adebayor emeklilik kararını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2023 23:56
Bir dönem ülkemizde de forma giyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı.

39 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir oyuncu olarak inanılmaz bir kariyer yaşadım. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim." sözlerini kullandı.

Futbola ülkesinin ACE Merlan Lome kulübünde başlayan Adebayor, Monaco'da kariyerini yükseltmeye başladıktan sonra Arsenal'e transfer olmuştu. İlerleyen yıllarda Manchester City, Real Madrid ve Tottenham formalarıyla kariyerinin zirve dönemlerini yaşayan Adebayor, 2017 - 2019 yılları arasında Başakşehir'de, 6 ay da Kayserispor'da forma giymişti.

Son olarak 2001 yılında ülkesine dönerek AC Semassi'ye transfer olan golcü oyuncu boşta geçen 2 yılın ardından emeklilik kararı verdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery