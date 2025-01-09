Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı
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09 Ocak 2025 14:45
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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