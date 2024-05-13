Adana Demirspor'da Nani ile ayrılık!

Adana Demirspor, Portekizli oyuncusu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Adana Demirspor'a yaz transfer döneminde imza atan 37 yaşındaki Nani, Akdeniz ekibinde 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
Adana Demirspor'a yaz transfer döneminde imza atan 37 yaşındaki Nani, Akdeniz ekibinde 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
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