Adama Traore'ye İtalya'dan 2 takım ilgili!

Wolverhampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Adama Traore'nin geleceği belirsizliğini koruyor.



İtalya'dan Milan ve Roma, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



Sky Sport'un haberine göre Roma, İspanyol hücum oyuncusunu takip etmeye başladı. Roma'nın bonservisi elinde olan oyuncu için ilerleyen günlerde girişimde bulunabileceği iddia edildi.



MILAN DAHA İSTEKLİ



Milan'ın ise bu transferde Roma'dan daha istekli olduğu belirtildi. Loftus-Cheek'i kadrosuna katan Milano ekibinin, sağ kanat bölgesinde de hızlı bir transfer yapmayı planladığı ifade edildi. Adama Traore'nin bonservisini elinde bulundurması, bu transfer için Milan'ı istekli hale getirdiği aktarıldı.



5 GOLE KATKI YAPTI



27 yaşındaki yıldız futbolcu Adama Traore, bu sezon Wolverhampton ile 35 karşılaşmada forma giydi. Rakip ağlara 3 gol kaydeden İspanyol oyuncu 2'de asist kaydetti.





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