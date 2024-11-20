Acun Ilıcalı ve TV8'e yasadışı bahis soruşturması

Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi. pic.twitter.com/4MNl5K3oP4



— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 19, 2024

Acun Ilıcalı ve sahibi olduğu TV8 kanalına yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan soruşturma başlatıldı.Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.Milli takımın Karadağ ile oynadığı maçın yayıncısı olan TV8'de yasadışı bahis reklamları, stadyum panolarında görünmüştü.Konu hakkında maçtan sonra bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." açıklamasını yaptı.Ilıcalı daha sonra, "Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi." diyerek bir görsel paylaştı.