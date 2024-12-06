Acun Ilıcalı'dan Samandıra'ya ziyaret!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi öncesinde Samandıra'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Samandıra'ya ziyaret!
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06 Aralık 2024 20:24
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli yönetimden de deplasmandaki kritik derbi öncesi bir hamle geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi öncesi Samandıra'ya gitti. Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Acun Ilıcalı, oyunculara derbi öncesi destek verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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