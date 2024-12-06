Acun Ilıcalı'dan Samandıra'ya ziyaret!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli yönetimden de deplasmandaki kritik derbi öncesi bir hamle geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi öncesi Samandıra'ya gitti. Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Acun Ilıcalı, oyunculara derbi öncesi destek verdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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Sarı-lacivertli yönetimden de deplasmandaki kritik derbi öncesi bir hamle geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi öncesi Samandıra'ya gitti. Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Acun Ilıcalı, oyunculara derbi öncesi destek verdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA