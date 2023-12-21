Abramoviç, İstanbul'da para dağıttı

Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi sattıktan sonra İngiltere'den taşındı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ev alan Abramoviç, bu kez önceki akşam gittiği mekanda ödediği hesapla gündeme geldi.

Haber; Sabah
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Abramoviç, İstanbul'da para dağıttı
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21 Aralık 2023 12:04
Bir süre önce Türkiye'de İstanbul'a yerleşen, İngiliz devi Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, gittiği restoranda bıraktığı bahşiş ve ödediği hesapla şaşırttı.

Rus milyarder Roman Abramoviç, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki restoranda krallar gibi ağırlandı. Hizmetten memnun kalan Abramoviç, çıkışta personeli ihya etti.

12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'de boy gösteriyor.

KEBAP, KÜŞLEME VE KANAT YEDİ

İşadamı önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden işadamını, Şef Ömer Ataysin ağırladı.

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen işadamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı. 



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