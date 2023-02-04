Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M 2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M 2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B 2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B 2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G 2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B 2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M 2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B 2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G 2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B 2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 G 2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1 M 2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0 G 2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0 G

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle: