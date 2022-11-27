Abdullah Avcı'dan gençlere müjde!

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde fazla forma şansı bulamayan oyuncular için 2022 Dünya Kupası arası büyük önem taşıyor. Bu arada göze girmeye çalışacak futbolcular için teknik direktör Abdullah Avcı da daha fazla süre almaları adına planlar yapıyor.



Tecrübeli çalıştırıcının, Antalya'daki kampta Hull City ve Crystal Palace ile oynayacakları hazırlık maçlarında özellikle gençlere daha fazla süre vererek form durumlarını göreceği öğrenildi.



Naci Ünüvar (19), Montasser Lahtimi (21), Kerem Şen (20) ve Taha Tepe (21) gibi isimlerin gösterecekleri performans dikkatle takip edilecek. İyi olmaları halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta oynanacak Samsunspor maçında ve Süper Lig'de de bu isimlere şans tanınacak.



1 MİLYON 'LUK PAZARLIK



Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazan Rumen basını, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirilirken FCSB Başkanı Becali'nin 3 milyon Euro'dan aşağı inmediği, bordo-mavililerin ise 2 milyon Euro'da direttiği ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.





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