Abdullah Avcı'dan Berat ve Ahmetcan açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Takımdan ayrılan Berat Özdemir için konuşan Avcı, "Bu işin içinde ayrılıklar var. Böyle güzel olması önemli olan, teşekkür ettik. Aldığımızda burada oynatmaktı hedef, oynattık. Milli Takım'a gitmekti, gitti. Şampiyonlukta önemli katkı sağladı. Bazen hayatın içinde farklı gelişmeler olabiliyor, böyle bir yol haritası. İki tarafın da isteği ile gerçekleşti. Hayırlısı olsun" dedi.



Ajax'a transferi gündeme gelen genç futbolcu Ahmetcan Kaplan için de soru yöneltilen başarılı teknik adam, "Ahmetcan burada, antrenmanda şu anda (Gülerek)" ifadelerini kullandı.





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