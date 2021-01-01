ABD, son hazırlık maçında İspanya'yı devirdi!

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz gece İspanya'yı 83-76 mağlup etti.



Damian Lillard 19, Keldon Johnson ise 15 sayı kaydetti. Johnson, Bradley Beal'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından ve Kevin Love'ın baldır sakatlığı nedeniyle ekipten çekilmesinden iki gün önce takıma katılmıştı. ABD, dün gece oynamayan JaVale McGee'yi de kadrosuna eklemişti.



Bu karşılaşma, ABD ekibinin sekiz gün içinde Las Vegas'taki dördüncü hazırlık maçı oldu. Amerikalıların geçtiğimiz Cuma günü Avustralya'ya karşı beşinci maçını oynamış olması gerekse de, ekibin uğraştığı koronavirüs sorunlarından ötürü doğan tedbirle karşılaşmanın iptaline karar verilmişti.



Son çeyreğin bitimine 5:44 kala yalnızca bir basket bulabilen ve bu bölüme 57-50 geride giren İspanya, bitime 7:30 kala olan süre itibariyle farkı sekiz sayıdan aza indiremedi. Ricky Rubio, 23 sayıyla takımın en skoreri oldu.



