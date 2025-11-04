A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri!

Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye, B Ligi B2 Grubu'nda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti.Kura çekiminde Türkiye'yi kadın milli takımlar idari sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil etti.UEFA'nın yapacağı organizasyon toplantısı sonrasında Türkiye'nin, rakipleriyle şubat, nisan ve haziran aylarında oynayacağı maçların tarihleri ve yerleri kesinleşecek.32 takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 11 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak.Kalan 8 takım; A, B ve C liglerinde oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off'lardan gelecek 8 takımın, Avrupa sıralamasına göre ilk 7'si, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 8. olan takım ise kıtalar arası play-off 2. tur maçlarında mücadele edecek ve başarılı olduğu takdirde Avrupa kıtasından 12. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak.A1 Grubu: İsveç, İtalya, Danimarka, SırbistanA2 Grubu: Fransa, Hollanda, Polonya, İrlanda CumhuriyetiA3 Grubu: İspanya, İngiltere, İzlanda, UkraynaA4 Grubu: Almanya, Norveç, Avusturya, SlovenyaB1 Grubu: Galler, Çekya, Arnavutluk, KaradağB2 Grubu: Türkiye, İsviçre, Kuzey İrlanda, MaltaB3 Grubu: Portekiz, Finlandiya, Slovakya, LetonyaB4 Grubu: Belçika, İskoçya, İsrail, LüksemburgC1 Grubu: Bosna-Hersek, Estonya, Litvanya, LihtenştaynC2 Grubu: Hırvatistan, Kosova, Bulgaristan, CebelitarıkC3 Grubu: Macaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, AndorraC4 Grubu: Yunanistan, Faroe Adaları, GürcistanC5 Grubu: Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi, MoldovaC6 Grubu: Belarus, Kazakistan, Ermenistan