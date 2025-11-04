04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

04 Kasım 2025 18:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri!
Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye, B Ligi B2 Grubu'nda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti.

Kura çekiminde Türkiye'yi kadın milli takımlar idari sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil etti.


UEFA'nın yapacağı organizasyon toplantısı sonrasında Türkiye'nin, rakipleriyle şubat, nisan ve haziran aylarında oynayacağı maçların tarihleri ve yerleri kesinleşecek.

32 takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 11 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak.

Kalan 8 takım; A, B ve C liglerinde oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off'lardan gelecek 8 takımın, Avrupa sıralamasına göre ilk 7'si, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 8. olan takım ise kıtalar arası play-off 2. tur maçlarında mücadele edecek ve başarılı olduğu takdirde Avrupa kıtasından 12. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A Ligi

A1 Grubu: İsveç, İtalya, Danimarka, Sırbistan

A2 Grubu: Fransa, Hollanda, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti

A3 Grubu: İspanya, İngiltere, İzlanda, Ukrayna

A4 Grubu: Almanya, Norveç, Avusturya, Slovenya

B Ligi

B1 Grubu: Galler, Çekya, Arnavutluk, Karadağ

B2 Grubu: Türkiye, İsviçre, Kuzey İrlanda, Malta

B3 Grubu: Portekiz, Finlandiya, Slovakya, Letonya

B4 Grubu: Belçika, İskoçya, İsrail, Lüksemburg

C Ligi

C1 Grubu: Bosna-Hersek, Estonya, Litvanya, Lihtenştayn

C2 Grubu: Hırvatistan, Kosova, Bulgaristan, Cebelitarık

C3 Grubu: Macaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Andorra

C4 Grubu: Yunanistan, Faroe Adaları, Gürcistan

C5 Grubu: Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Moldova

C6 Grubu: Belarus, Kazakistan, Ermenistan

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
