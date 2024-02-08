A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Avusturya

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde Avusturya ile karşılaşacak.
Eylül ayında oynanacak Dünya Grubu 1 eşleşmeleri, kura sonucu belirlendi. Türkiye'nin rakibi 9 numaralı seri başı Avusturya oldu.
Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama olan elemelere katılmaya hak kazanacak.
Kaybeden ekip ise Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.
Eylül ayında oynanacak Dünya Grubu 1 eşleşmeleri, kura sonucu belirlendi. Türkiye'nin rakibi 9 numaralı seri başı Avusturya oldu.
Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama olan elemelere katılmaya hak kazanacak.
Kaybeden ekip ise Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.