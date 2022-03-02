A Milli Erkek Tenis Takımı'mız Özbekistan karşılaşmasına hazırlanıyor

4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Davis Kupası Dünya Grubu play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşılaşacak Tenis A Milli Erkek Takımı, hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Tenis Takımı'mız Özbekistan karşılaşmasına hazırlanıyor
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02 Mart 2022 13:16
Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşılaşacak Tenis A Milli Erkek Takımı, bu ülkede hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için 28 Şubat'ta başkent Taşkent'e gitti.

Kafilede antrenör Bora Gerçeker, kaptan Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Ergi Kırkın ve Yankı Erel yer alıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da milli takımı yalnız bırakmamak için Özbekistan'a gitti.

Ayrıca organizasyonun kura çekimi de 3 Mart perşembe günü gerçekleştirilecek.

 

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