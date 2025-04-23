İspanya La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao ile Las Palmas karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü 5. dakikada Inaki Williams kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Athletic Bilbao, 5. sıradaki Villarreal'in de yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi anlamına gelen ilk 4 için büyük avantaj elde etti.



Las Palmas ise 32 puanla küme düşme hattına indi.



Athletic Bilbao, gelecek hafta Real Sociedad deplasmanında Bask derbisine çıkacak. Las Palmas ise Valencia'yı konuk edecek.



