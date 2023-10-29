29 Ekim

90'dan sonra 3 gol oldu; Manisa ve Çorum yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Çorum FK'yı konuk etti. 90. dakikadan sonra 3 gol olan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; manisafk.com
Abone Ol
90'dan sonra 3 gol oldu; Manisa ve Çorum yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 15:42
Son güncelleme 29 Ekim 2023 15:49
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Çorum FK'yı ağırladı.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Çorum FK'nın gollerini 45. dakikada Ahmet Sağat ve 90+4'te Murat Yıldırım kaydetti.

Manisa FK'nın 2 golünü ise 90+2 ve 90+8. dakikalarda Jetmir Topalli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 14'e yükseltti. 

Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Bodrumspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak (Dk. 65 Bedir Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 61 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak, Gakpa (Dk. 77 Keriim Frei), Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Sandro Lima

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 58 Murat Yıldırım), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Ferhat Yazgan, Geraldo, Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Atakan Akkaynak), Ozan Sol (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sagat (Dk. 81 Suat Kaya)

Goller: Dk. 45 Ahmet Sagat, 90+4 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 29 Kerem Kalafat, Dk 84 Nalepa, Dk. 90+7 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 63 Burak Altıparmak, Dk. 78 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery