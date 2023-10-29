Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Çorum FK'yı ağırladı.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Çorum FK'nın gollerini 45. dakikada Ahmet Sağat ve 90+4'te Murat Yıldırım kaydetti.



Manisa FK'nın 2 golünü ise 90+2 ve 90+8. dakikalarda Jetmir Topalli kaydetti.



Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 14'e yükseltti.



Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Bodrumspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



Stat: Mümin Özkasap



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak (Dk. 65 Bedir Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 61 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak, Gakpa (Dk. 77 Keriim Frei), Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Sandro Lima



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 58 Murat Yıldırım), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Ferhat Yazgan, Geraldo, Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Atakan Akkaynak), Ozan Sol (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sagat (Dk. 81 Suat Kaya)



Goller: Dk. 45 Ahmet Sagat, 90+4 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK)



Sarı Kartlar: Dk. 29 Kerem Kalafat, Dk 84 Nalepa, Dk. 90+7 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 63 Burak Altıparmak, Dk. 78 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)







