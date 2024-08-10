5 gollü maçın kazananı İstanbulspor oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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5 gollü maçın kazananı İstanbulspor oldu
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10 Ağustos 2024 21:28
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor, kendi sahasında Çağdaş Çavuş'un yönetimindeki Manisa FK'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 15. dakikada Emir Kaan Gültekin, 44 ve 52. dakikalarda ise Muammer Sarıkaya kaydetti.

Manisa FK'nin gollerini ise 25. dakikada Kadir Kaan Yurdakul ve 83. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor sezona 3 puanla başlarken, Manisa FK 0 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Amed SK'ye konuk olurken, Manisa FK evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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