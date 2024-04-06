3 puan kaldı: Bayer Leverkusen şampiyo...

Bayer Leverkusen, Union Berlin deplasmanında tek golle kazandı ve bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile puan farkını 16'ya çıkardı. Leverkusen, gelecek hafta kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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3 puan kaldı: Bayer Leverkusen şampiyo...
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06 Nisan 2024 18:32
Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.

Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.

Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı. Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.

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