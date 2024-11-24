17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna'yı 36-29 yendi. Milliler bu sonuçla 2025 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da milli takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmayı 36-29 kazanan ay-yıldızlılar, Ankara'da düzenlenen B grubu eleme maçlarında 4 puan toplayarak Slovakya'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



17 Yaş Altı Kızlar 2025 Avrupa Hentbol Şampiyonası, 30 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.



