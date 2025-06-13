17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de başladı; 1600'ü aşkın pehlivanın mücadele edeceği organizasyon 15 Haziran'da sona erecek.

calendar 13 Haziran 2025 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona, 1600'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan alt boylardaki güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.


15 Haziran Pazar günü sona erecek organizasyonda şampiyon olacak başpehlivana, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek hazırlanmış altın kemer verilecek.


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