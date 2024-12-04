Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi 5 maçla başladı. İşte tüm sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar
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04 Aralık 2024 02:32
 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi 5 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: 2-3 (Uzatmalarda)

Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1

Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: 4-3 (Uzatmalarda)

Reeder Samsunspor-52 Orduspor: 2-4 (Uzatmalarda)

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