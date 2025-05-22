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Zenit, Gedson'dan vazgeçmiyor!

Zenit'in Gedson Fernandes'e ilgisi devam ediyor. Rus temsilcisi, yaz aylarında transfer için yeniden girişimlere başlayabilir.

calendar 22 Mayıs 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Zenit, Gedson'dan vazgeçmiyor!
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Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Rus temsilcisi Zenit'in gündeminden düşmüyor.

Sport Express'te yer alan habere göre, Zenit'in Gedson Fernandes'e ilgisi devam ediyor. Zenit'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Gedson'un kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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