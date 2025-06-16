16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
2-0
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
1-2
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
0-1

Zambo Anguissa'da rekabet kızışıyor: Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe!

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Andre Zambo Anguissa için Fenerbahçe de devreye girdi. Napoli, Kamerunlu yıldız için 30 milyon euro talep ediyor.

calendar 16 Haziran 2025 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zambo Anguissa'da rekabet kızışıyor: Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Napoli'nin orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için transfer yarışına Fenerbahçe de dahil oldu.

DAZN muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Kamerunlu yıldızın şartlarını sordu. Napoli ise oyuncu için tam 30 milyon euro bonservis talebinde bulundu.

BEŞİKTAŞ İKİ TEKLİF YAPTI


Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için daha önce iki resmi teklif yaptı. İlk olarak 10 milyon euro öneren Beşiktaş, teklifini daha sonra 14+4 milyon euroya kadar çıkardı. Ancak her iki teklif de Napoli cephesinden geri çevrildi. İtalyan ekibi, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

YARIŞ KIZIŞTI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Anguissa için üçüncü bir teklif hazırlığında. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte bu transfer yarışının çok daha çetin geçmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Napoli formasıyla Serie A'da 35 maça çıkan Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.