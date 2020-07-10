Zalgiris'in koç adayı Ertuğrul Erdoğan

Zalgiris Kaunas, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ertuğrul Erdoğan'ı Sarunas Jasikevicius sonrası dönem için öncelikli başantrenör adayı olarak görüyor.



Litvanya basınından Donatas Urbonas'ın haberine göre; Barcelona'ya giden eski koçları Sarunas Jasikevicius'un olumlu referansı, hem de Zalgiris'te oynayan eski Galatasaraylı Nigel Hayes'in Ertuğrul Erdoğan hakkındaki olumlu görüşleri sonrası yeni koç için ibreyi Ertuğrul Erdoğan'dan yana kırdı. Zalgiris'in kısa süre içerisinde Erdoğan hakkındaki kararını vereceği belirtildi.



Zalgiris'in Ertuğrul Erdoğan dışında Joan Plaza ve Alex Mumbru'yu da başantrenör adayları arasında gördüğü belirtildi.



Zalgiris'in eski koçu Sarunas Jasikevicius 2011'de Fenerbahçe forması giyerken, Ertuğrul Erdoğan ise sarı lacivertli takımda yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.



