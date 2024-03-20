Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, yapılacak!

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart'ta düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, yapılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2024 12:40
Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Edirne Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcuların katılacağını söyledi.

Bu yılki müsabakaların en kalabalık organizasyonlardan biri olacağını belirten Duvan, "Bu müsabakalar, Avrupa yüzme takviminde yer aldığı gibi olimpiyata akredite olma niteliği de taşıyor. Bu yüzden de ülkemiz adına önemli. Müsabakalarda Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Antonio Silva da bizimle birlikte olacak." diye konuştu.

Duvan, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmiş Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir ve Merve Tuncel'in de aralarında bulunduğu birçok başarılı sporcunun olimpiyat A kotası almak için Edirne'de olacağını dile getirdi.

Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın Edirne adına çok önemli olduğunu aktaran Duvan, "Müsabakalar turistik ve ekonomik boyutta da şehrimize büyük katkı sağlayacak. Daha önce de benzer organizasyonlar yapmıştık. Bu, aralarında en büyüğü olacak diyebilirim. Katılan ülkeler ve ülkemizden katılacak sporcuların sayılarına baktığımızda güzel bir organizasyona imza atacağız. Yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery