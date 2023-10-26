29 Ekim

Yusuf Yazıcı yine attı, Lille kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta evinde Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yusuf Yazıcı yine attı, Lille kazandı
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26 Ekim 2023 21:59
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Vladimir Weiss'in yönetimindeki Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-1 kazanırken Fransız ekibinin ilk golünü 68. milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Lille'in ikinci golünü ise 82. dakikada Remy Cabella kaydetti.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla çıktığı 13. resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.

Konuk ekip Slovan Bratistlava'nın tek golünü 23. dakikada Aleksanda Cavric kaydederken, Lucas Lovat 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Lille grupta 7 puana ulaşırken, Slovan Bratislava 6 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında iki ekip bu kez Çekya'da karşı karşıya gelecek.

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