Yusuf Yazıcı sürprizi! Beşiktaş teklif yapmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda edecek olan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği Milli oyuncunun bonservisi için harekete geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Yazıcı sürprizi! Beşiktaş teklif yapmaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2023 11:40
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 11:59
Trabzonspor'da gözden çıkarılan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük aşama kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A GELİYOR!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.

Şimdi ise Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Lille'e dönecek olan A Milli yıldızın son durumu netleşmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre; Uzun zamandır Yusuf ile ilgilenen Beşiktaş, Lille ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor ve makul bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.

FRANSA'DA 1 SENESİ KALDI

Yusuf Yazıcı ile sadece 1 yıllık anlaşması kalan Lille'in, transfere olumlu yaklaşması ve faydalanamadığı oyuncunun önünü açması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU

Şenol hocanın tedrisatından geçmesi ile birlikte Yusuf Yazıcı'nın eski günlerine döneceğini düşünen Beşiktaş yönetiminin, olumlu geçen görüşmeler nihayetinde Yusuf Yazıcı transferini gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery