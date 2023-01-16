Yusuf Demir'e 'Hazır ol' mesajı

Yaz transfer döneminde takıma katılan Yusuf Demir için Okan Buruk'tan mesaj var. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'e 'Hazır ol' mesajı
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16 Ocak 2023 09:48
Yaz transfer döneminde takıma katılan Yusuf Demir, geldiği günden bu yana pek forma şansı bulamadı.

19 yaşındaki genç futbolcu, şimdiye kadar 6 maçta 129 dakika forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise genç sağ kanat oyuncusu ile bir görüşme yaptı.

Buruk, öğrencisi ile yaptığı konuşmada, ona gelecek maçlarda şans bulabileceğini belirtirken, 'Hazır ol' mesajı verdi. 

 
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