Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor

Marsilya'nın ardından Bologna da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için devreye girdi. İtalyan kulübü, genç yıldızın şartlarını öğrenmek için önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor.

calendar 03 Temmuz 2025 09:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor
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Marsilya'nın ardından Bologna da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için harekete geçti.

İtalyan yetkililerin şartları öğrenmek üzere sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ve önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip yüz yüze bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 20 milyon euronun altında bir miktara bırakmak istemiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan genç savunmacı, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.



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