Marsilya'nın ardından Bologna da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için harekete geçti.



İtalyan yetkililerin şartları öğrenmek üzere sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ve önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip yüz yüze bir görüşme yapacağı kaydedildi.



Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 20 milyon euronun altında bir miktara bırakmak istemiyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan genç savunmacı, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.







