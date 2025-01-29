NBA, 2025 Yükselen Yıldızlar Maçı'nda rekabet edecek olan 28 oyuncuyu duyurdu.



Ligdeki ilk yılında forma giyen genç yeteneklerin rekabet edeceği dört takım ve üç karşılaşmanın yer alacağı mini turnuva, NBA All-Star 2025 Hafta Sonu'nun bir parçası olarak 14 Şubat Cuma günü San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek.



Turnuvanın ilk iki maçı, 40 sayıya ilk ulaşan takıma göre belirlenirken, şampiyonluk final maçında 25 sayıya ulaşan ilk takıma gidecek.



Yükselen Yıldızları Maçı şampiyonu ise, 16 Şubat Pazar günü 2025 NBA All-Star Maçı'nda oynama hakkı kazanacak.



Oyuncu havuzunda yer alan 10 NBA çaylağı, 11 ikinci yıl oyuncusu ve yedi NBA G League oyuncusu ise şu isimlerden oluşuyor:



Çaylaklar:



• Bub Carrington

• Stephon Castle

• Tristan Da Silva

• Zach Edey

• Dalton Knecht

• Jared McCain

• Yves Missi

• Zaccharie Risacher

• Alex Sarr

• Jaylen Wells



İkinci yıl oyuncuları:



• Bilal Coulibaly

• Gradey Dick

• Keyonte George

• Scoot Henderson

• Trayce Jackson-Davis

• Jaime Jaquez Jr.

• Dereck Lively II

• Brandon Miller

• Amen Thompson

• Cason Wallace

• Victor Wembanyama



G League oyuncuları:



• JD Davison

• Mac McClung

• Bryce McGowens

• Leonard Miller

• Dink Pate

• Reed Sheppard

• Pat Spencer



