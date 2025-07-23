Yüksel Yıldırım: 'Nelsson için görüşme yaptık'

"ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Samsunspor'un radarına girdi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını ifade etti.Radyospor'a konuşan Yıldırımifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon arasında Roma'ya kiralanmış ancak orada da istediği forma şanslarını elde edemeyip Galatasaray'a geri dönmüştü.