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Yüksel Yıldırım: "Nelsson için görüşme yaptık"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Victor Nelsson için Galatasaray ile ön görüşme yaptıklarını ifade etti.

calendar 23 Temmuz 2025 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Yüksel Yıldırım: 'Nelsson için görüşme yaptık'
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Samsunspor'un radarına girdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını ifade etti.

"ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

Radyospor'a konuşan Yıldırım "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir." ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.


GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon arasında Roma'ya kiralanmış ancak orada da istediği forma şanslarını elde edemeyip Galatasaray'a geri dönmüştü.

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