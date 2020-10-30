YouTube tarihinin ilk 1 milyonluk videosu: Ronaldinho

Ronaldinho'nun yeni kramponlarını denediği video, 14 sene önce bugün 1 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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YouTube tarihinin ilk 1 milyonluk videosu: Ronaldinho
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30 Ekim 2020 14:33
14 yıl önce bugün ilk kez bir video YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.

2005'te yayınlanan videoda, Barcelona'nın yıldızı Ronaldinho, yeni Nike Tiempo kramponlarını deniyordu.

185 saniyelik video, facebook, twitter ve diğer sosyal medya sitelerinin olmadığı dönemde 1 milyona ulaşması ise tarihi bir başarıydı.

İşte Ronaldinho'nun o videosu:



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