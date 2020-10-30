YouTube tarihinin ilk 1 milyonluk videosu: Ronaldinho

14 yıl önce bugün ilk kez bir video YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.



2005'te yayınlanan videoda, Barcelona'nın yıldızı Ronaldinho, yeni Nike Tiempo kramponlarını deniyordu.



185 saniyelik video, facebook, twitter ve diğer sosyal medya sitelerinin olmadığı dönemde 1 milyona ulaşması ise tarihi bir başarıydı.



İşte Ronaldinho'nun o videosu:



