Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, yakın zamanda hakkında çıkan takas söylentileri hakkında konuştu.



Young, The Ringer'ın Hawks yönetiminin bu yaz kendisi de dahil olmak üzere kadrodaki herkesi takas etme yetkisine sahip olduğunu belirten makalesine yanıt verdi.



Young, Hawks'tan kimsenin kendisine takas edilebileceğini söylemediğini, ancak "böyle şeylerin her zaman ortaya çıktığını" söyledi:



"Yanlış olabilir, doğru da olabilir, asla bilemeyiz."



Young ayrıca, Hawks ile geleceğini belirleme açısından önemli kabul edilebilecek play-in turnuvası maçlarıyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:



"Buna bu şekilde bakmak zor. Özellikle içinde bulunduğunuz ana odaklanan bir oyuncu olarak, gelecek yıl olabileceklere bakamazsınız. Diyelim o gece istediğiniz gibi bir maç çıkaramadınız, o zaman ne olacak? Yani böyle şeylere odaklanmamanız lazım. Bunlar kafanızı karıştırır ve performansınızı etkileyebilir. Ondan ben hiç endişe yapmıyorum. Oyunum benim adıma konuşur. Sezondan sonra ne olacaksa da olur. Ben işime odaklanıyorum, yazılıp çizilen yalan dolan hikayelere vakit ayıramam."



Hawks ile bu sezon playofflara yükselmeyi başaran Trae, ilk turda Boston Celtics'in rakibi olacak.





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