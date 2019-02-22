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Younes Belhanda: ''Pozisyonu izlemedik ama...''

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu ve ofsayt nedeniyle sayılmayan gole değindi.

Kaynak: DHA
Younes Belhanda: ''Pozisyonu izlemedik ama...''
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22 Şubat 2019 01:58
 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin Faslı futbolcu Younes Belhanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Benfica ile oynadıkları İki maçta da hakem hatalarının yaşandığını söyleyen Belhanda, "İlk maçta hakem hataları maçı direkt etkiledi. Penaltı olmaması gerekirken 1-0 yeni duruma düştük. Bugün de yine aynı şekilde. Pozisyonu tekrardan izlemedik. Gol mü değil mi bilmiyorum ama hakem hataları oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, bunlara da katlanacağız" diye konuştu.

"FARKI KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ligde yaşanan şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Belhanda, "6 puan fark, önemli bir fark ancak kapatılamayacak bir fark değil. Medipol Başakşehir'i sahamızda konuk edeceğiz. Sahamıza gelip oynamak hiç de kolay olmayacak, sezon sonuna kadar birçok maç var. Sezon sonuna kadar farkı kapatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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