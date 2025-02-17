Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönüyor: Alvaro Negredo!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, siyah beyazlıların Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı tribünden takip etti. Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; X.com
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Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönüyor: Alvaro Negredo!
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17 Şubat 2025 10:21

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Tüpraş Stadı'nda sürpriz bir ziyaretçi vardı.

Siyah beyazlı takımın eski golcüsü Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçını tribünden izledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Instagram hesabından Tüpraş Stadyumu'nda maçı izlediği bir görsel paylaştı. Alvaro Negredo paylaşımında beyaz kalp ve kartal emojilerine yer verdi. 

İZLEME KOMİTESİNDE YER ALACAK 

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski futbolcunun kulüpte görev alması bekleniyor. Negredo, Başkan Serdal Adalı'nın izleme komitesinde yer alacak.

 

 

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