Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası tamamlandı

Yunanistan'da sona eren Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 61 madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcular, 2 gümüş, 4 bronz madalya aldı.



Yıldız erkekler 96 kiloda Emre Kartal koparmada gümüş, silkme ve toplamda ise bronz madalya elde etti. Yıldız erkekler 102 kiloda Ali Osman Çınar koparma ve toplamda bronz, +102 kiloda Selahattin Altın ise koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye, şampiyonayı 14 altın, 23 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalyayla bitirdi.



