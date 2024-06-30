Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası sona erdi

Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası sona erdi. Milliler organizasyonda bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya elde etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası sona erdi
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30 Haziran 2024 23:44
Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyon sona erdi. Milliler organizasyonda bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 66 kiloda Busenur Yazan altın ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş madalya kazanırken, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak ile 75 kiloda Sedef Nergiz bronz madalya aldı.

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