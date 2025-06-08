07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Haşim Karadağ seçildi. Kulübü halka açtıklarını belirten Karadağ, borçları ödemeye hazır olduklarını ancak samimi destek beklediklerini vurguladı.

calendar 08 Haziran 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi.

Kulübün olağan genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Özgür Karataş'ın yaptığı kongrede sportif, mali ve idari raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.


Tek listeyle gidilen kongrede Haşim Karadağ, kulüp başkanlığına seçildi.

Karadağ, kongrede yaptığı konuşmada, kulübü halka açtıklarını ve herkesin kulübe üye olabileceğini söyledi.

Kulübün borcuna ilişkin kendilerine söylenen rakamı ödemede sıkıntı olmayacağını aktaran Karadağ, "Bu rakamı ödemede sıkıntı yok ancak samimiyet istiyoruz. Karşımızdaki sistem samimi olursa burası düze çıkar. Samimi olmazsa bizim de yapacağımız bir şey kalmaz." diye konuştu.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.