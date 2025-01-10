Yasin Özcan, Aston Villa'ya imzaya gidiyor!

Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, Aston Villa'ya transferi için gelecek hafta İngiltere'ye gidecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yasin Özcan, Aston Villa'ya imzaya gidiyor!
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10 Ocak 2025 18:33
Son güncelleme 10 Ocak 2025 18:36
Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atmaya hazırlanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'ya imza atmak için gelecek hafta İngiltere'ye gidecek.

Aston Villa, Yasin Özcan'ın transferi için Kasımpaşa'ya yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Aston Villa'nın izin vermesi durumunda Yasin Özcan, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giymeye devam edecek. İngiliz ekibi, genç oyuncuyu hemen kadrosuna katmak isterse Yasin Özcan sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da geçirecek.

Kasımpaşa'da bu sezon 17 maça çıkan Yasin Özcan, 1 asist yaptı.

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