Yalovaspor, Fenerbahçe Koleji'ni farklı geçti

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk haftanın son maçında Semt77 Yalovaspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy'yi deplasmanda 65-50 mağlup etti.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-12 önde tamamlayan Semt77 Yalovaspor, soyunma odasına da 35-24 üstünlükle gitti.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreği 51-36 önde bitirirken, karşılaşmayı da 65-50 kazandı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-12 önde tamamlayan Semt77 Yalovaspor, soyunma odasına da 35-24 üstünlükle gitti.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreği 51-36 önde bitirirken, karşılaşmayı da 65-50 kazandı.
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