Wout Weghorst, Ajax'a gidiyor

Hollanda Ligi ekibi Ajax, Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için Burnley ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wout Weghorst, Ajax'a gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 15:34
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 15:35
Burnley'de kadroda düşünülmeyen Wout Weghorst, yeniden Eredivisie'de forma giymeye hazırlanıyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Ajax ve Burnley, Weghorts'un transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde, Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Hollandalı golcünün ismi sık sık Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

HOLLANDA'YA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Wout Weghorst, geçtiğimiz haftalarda Hollanda'ya geri dönmenin kendisi için seçeneklerden biri olduğunu açıklamıştı: "Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery