Wolves, Kevin Durant takası konusunda "çok ciddiydi"

Minnesota Timberwolves'un, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Wolves, Kevin Durant takası konusunda 'çok ciddiydi'
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25 Şubat 2025 12:10
Minnesota Timberwolves'un, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Fischer, Timberwolves'un Durant'i, yakın arkadaş olduğu bilinen Anthony Edwards ile birleştirmek istediğini öne sürdü:

"Minnesota'nın Durant için yaptığı girişimler oldukça ciddiydi. Kaynaklara göre, Timberwolves, takas son tarihine günler kala rakip takımlarla görüşerek maaş sınırlarını dengeleyip Durant'in 51 milyon dolarlık kontratını takıma ekleyebilmenin yollarını aradı."

Ancak Suns, Durant'i takas etmeme kararı aldı. Golden State Warriors'un Durant'i kadrosuna katmak için bir anlaşma yaptığı ancak Durant'in eski takımına dönmek istemediği bildirildi.


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